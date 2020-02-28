Jet Sosyete İdlib saldırısı nedeniyle iptal
puhutv'nin çok izlenen komedi dizisi Jet Sosyete'nin bu akşam yayınlanacak olan 14’üncü bölümü İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi.
28/02/2020
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Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete’nin puhutv.com’da bu akşam yayınlanacak olan 14’üncü bölümü İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi.
Puhutv’den yapılan açıklamada, “Bugün yayınlanması planlanan Jet Sosyete dizimizin yeni bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi bildirmek isteriz” denildi.