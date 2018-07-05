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Jet Sosyete'nin kanalı değişti

Gülse Birsel imzası taşıyan ve geçen sezon Star Tv'de izleyici ile buluşan 'Jet Sosyete'nin kanalı değişti.

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05/07/2018

Jet Sosyete'nin kanalı değişti
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Gülse Birsel imzası taşıyan ve geçtiğimiz sezon Star Tv'de izleyici ile buluşan 'Jet Sosyete'nin kanalı değişti. Ayrıntıları Cengiz Semercioğlu bugünkü köşe yazısında kaleme aldı...

Jet Sosyete, TV8’de

“Acun Ilıcalı, ‘Survivor’ı Dominik’ten taşır mı?” diye sormuştum yarışmanın kameramanı adada korkunç bir cinayete kurban gittikten sonra...

Ali Eyüboğlu, taşıyabileceğini ve “Survivor” için yeni lokasyon aradığını yazdı Acun’un.

Bu arada TV8’de başlayacak yeni dizilerin ve yapımların haberini de verdi. 

Bilerek mi yazmadı bilmiyorum ama sezonun 

en büyük haberini aktarmadı. Onu da ben söyleyeyim:

TV8’in dizi alanında yeni sezondaki en büyük bombası “Jet Sosyete” olacak.

“Jet Sosyete”, Star’la anlaşamadı ve dizinin yapımcısı Necati ‘İhtiyar’ Akpınar, “Jet Sosyete”yi TV8’e götürdü.

Bu diziyle birlikte Acun, prime time’daki dizi talihsizliğini önümüzdeki sezon kırabilir.

 

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TAGS: Jet Sosyete, haber, kıbrıs, Gülse Birsel, dizi, tv 8
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