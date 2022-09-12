Jetgiller gerçek mi oluyor?

Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Hayaller yakınlaşıyor. İnsansız hava araçları da gelişen teknolojinin bir parçası. Her geçen gün hayatımıza daha çok entegre oluyorlar. Drone operatörlüğü de artık bir meslek olarak sayılıyor. Peki gelecekte nasıl olacak? Uzay temalı çizgi film Jetgiller teknoloji "hayatımız" olur mu?

CNN TÜRK ekibinden Emine Şilan Bozyurt ve Yasin Kamaloğlu'nun özel haberine göre:Yemek taşınıyor, alışveriş teslimatı yapılıyor. Hatta nakledilecek organ bile drone ile hastaneye ulaşabiliyor. Gelecekte ise tıpkı 1962 yapımı çizgi filmdeki gibi insan bile taşıyabilecekler.

İnsansız hava araçlarının vaadettiği geleceği görenler ise çoğunlukta drone operatörlüğü eğitimine ise ilgi büyük.

Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Öztekin'in acemi drone operatörlerine de uyarıları var.

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12/09/2022 13:23