Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı

Hollywood'un ünlü oyuncularından Jim Carrey'nin yazar Dana Vachon'la birlikte kaleme aldığı "Anılar ve Yanılsamalar" adlı romanı, kitapseverlerle buluştu.

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27/10/2021

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Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı

"The Truman Show", "Maske", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Salak ile Avanak" gibi unutulmaz filmlerin usta oyuncusu Jim Carrey kitapta, hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikayesini anlatıyor.

Eserin Türkçe çevirisini Aslı Perker üstlendi.

Hollywood yıldızı Carrey'nin yarı otobiyografik "Anılar ve Yanılsamalar" romanı, Epsilon Yayınevi etiketiyle okurların beğenisine sunuluyor.

27/10/2021 09:10
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TAGS: Jim Carrey
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