J&J'nin tek dozluk aşısı en az 8 ay bağışıklık sağlıyor, Delta varyantına karşı etkili

Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Johnson (J&J) ve Janssen'in ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma, tek dozluk Covid-19 aşısının en az 8 ay bağışıklık sağladığını ve koronavirüsün başta Delta olmak üzere tüm varyantlarına karşı da koruma kazandırdığını ortaya koydu.

J&J ve Janssen tarafından yapılan açıklamada "8 aylık araştırma verilerine göre hastalığa karşı tek dozluk aşının yapılmasının ardından alınan antikor, azalmak yerine zaman içinde arttı" denildi.

J&J'nin Aşı Araştırma ve Geliştirme Departmanı Sorumlusu Mathai Mammen, tek doz aşının hem sürekli antikor üretilmesini hem de 'T hücreleri' adı verilen bağışıklık kazanmış hücre üretimini yine 8 ay boyunca "hızlandırdığını" ifade etti.

Diğer varyantlara karşı da etkili

J&J ve Janssen tarafından yapılan araştırmada aşının koronavirüsün varyantlarına karşı da uzun süreli bağışıklık sağladığını ortaya koyuyor.

Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı (B.1.617.2), Güney Afrika'daki Beta varyantı (B.1.351) ya da Brezilya'daki P.1 ya da Gama varyantına karşı tek dozluk aşının, virüsü çoğalmadan önce etkisiz hale getiren antikorları ürettiğini gösterdi.

Varyantlar konusunda bu araştırmaya benzer sonuçların Janssen'in Hollanda'daki üçüncü faz aşı denemeleri sırasında 8 aşı gönüllüsüne yapılan kan testlerinde de ortaya çıktığı ifade edildi.

J&J ayrıca aşının ikinci dozunun gerekli olmadığını da açıkladı. Bununla birlikte ikinci dozun daha fazla koruma sağlayıp sağlamadığı üzerinde ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ile ortaklaşa çalışmaların devam ettirildiği de ifade edildi.

Pfizer/BioNTech ve Moderna, ürettikleri Covid-19 aşılarının kişide en az 6 aylık bir bağışıklık sağladığını açıklamıştı. St. Louis'deki Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise hafta başında yayınladıkları araştırma sonuçlarında bu iki aşının kişide bağışıklık kazandırma süresinin 6 aydan çok daha uzun olduğunu hatta yıllara yayılabileceğini açıklamıştı.

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08/09/2021 08:41