Joao Mario, Beşiktaş için geldi
03/09/2024
Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Benfica'da forma giyen Portekizli yıldız Joao Mario, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Portekizli futbolcu Joao Mario, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Portekiz'in Lizbon kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında açıklamada bulunmayan Mario, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Portekizli futbolcu, İstanbul Havalimanı'nıdan konaklayacağı otele hareket etti.03/09/2024 20:06