Joao Pedro yarışını Fenerbahçe kazandı!

Yılan hikayesine dönen Joao Pedro yarışı tamamlanmak üzere! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki yıldız için Cagliari ile anlaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde bulunan Joao Pedro'yu kadrosuna katıyor.



Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre sarı-lacivertli ekip Joao Pedro için Cagliari ile anlaşma sağladı.



Joao Pedro - Fenerbahçe birlikteliğinin kısa bir süre sonra resmiyet kazanması beklenirken, oyuncunun menajerinin yakında İstanbul'a gelerek imzaları atması an meselesi.

2014’ten bu yana Cagliari için ter döken 30 yaşındaki futbolcu, 8 sezonda çıktığı 271 maçta 86 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

İtalyan pasaportu da bulunan Brezilya asıllı Joao Pedro, Gök Mavililer’in Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı Kuzey Makedonya maçında ilk kez A milli olmuştu.

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15/07/2022 12:04