Joe Biden: Onlar protestocu değil teröristti

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, "Dün özgürlüğün kalesine ve demokrasimize görülmemiş bir saldırı yapıldı" açıklamasında bulundu.

Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün özgürlüğün kalesine ve demokrasimize görülmemiş bir saldırı yapıldı.

Kimse onlara protestocu demesin onlar teröristti.

Trump demokrasimize zarar verdi. Eski askerleri siyasete alet etti. Mahkeme yargıçlarıyla başkanlığı kazanacağını düşündün. Daha seçim başlamadan mahkemede biteceğini düşünüyordu. Yargıçların başkanlığı hediye edeceğini düşünüyordu. Ama yargı sorumluluk aldı ve görevini yerine getirdi.

Adalet Bakanlığını kendi bürosu gibi kullanan bir başkan vardı. Demokrasimize yaptığı saldırılar Kongre'ye saldıralara kadar geldi.

Oy veren tüm halkın idaresini durdurmaya çalıştı.

Başkan kanunların üzerinde değildir. Hiçbir Başkan kral olamaz, yargı başkanın emirlerini yerine getirmek için görev yapmaz. Hukuk devletiyiz hukukla yönetiliriz.

Bu olaylar, demokratik kurumlarımızın güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi.

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07/01/2021 21:07