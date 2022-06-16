Joe Biden, Rusya uzmanı diplomat Julie Fisher’i Kıbrıs’a Büyükelçi olarak atadı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un yeni Kıbrıs Büyükelçisi olarak Rusya’yla ilgili konularda uzman olan diplomat Julie Fisher’i atadı. Biden’ın söz konusu atamayı, senatonun onayını beklemeden yaptığı bildirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, şu anda ABD'nin Beyaz Rusya (Belarus) özel elçisi olarak görev yapan Fisher, Kıbrıs Büyükelçiliği görevini Büyükelçi Judith Garber'den devralacak.

Yabancı dilleri Rusça ve Fransızca olan Fisher, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce Belçika'daki ABD NATO misyonu için de görevlendirilmişti.

Julie Fisher, Belarus makamları tarafından vizesi reddedildiği için şu anda Litvanya'nın Vilnius kentinde bulunan “ABD Beyaz Rusya Özel Elçisi” olarak görev yapıyor.

Deneyimli bir diplomat olan Fisher’in özellikle Rusya ve bölgesindeki devletlerle ilgili kapsamlı bilgiye sahip olduğu belirtiliyor.

Fisher, 2020 yılında, 2008'den bu yana Beyaz Rusya Cumhuriyeti'ndeki ilk ABD büyükelçisi olarak bu göreve getirilmişti.

ABD’nin şu andaki Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, 2018 yılında dönemim ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı.

Julie Fisher ile Judith Garber arasındaki devri teslim töreni tarihi henüz netlik kazanmadı.

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16/06/2022 17:27