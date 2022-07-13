John Bolton'dan darbe itirafı

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, darbeye ilişkin itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Bolton, CNN televizyonunda katıldığı bir programda kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.

Bolton bu itirafı, 2020 Başkanlık seçimlerinin ardından Trump destekçilerinin, Kongre binasına düzenledikleri baskının, "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelendirilmesi ardından yaptı.

Bu ifadenin doğru olmadığını belirten Bolton, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

Sunucu Jake Tapper'ın, "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok" diye karşılık vermesi üzerine Bolton'dan darbe itirafı geldi.

Bolton, "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi" yanıtını verdi.



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13/07/2022 11:40