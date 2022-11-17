John Carew'e hapis şoku!

Beşiktaş'ın eski golcüsü John Carew vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çaptırıldı.



Eski forvet oyuncusu ayrıca ülkesi Norveç'te toplam 456 bin 264 Sterlin tutarında vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 45 bin 353 Sterlin para cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, eski Premier Lig yıldızının vergilerini ödemekten kaçınırken kasıtlı davrandığını tespit ederse Carew'in cezası iki katına çıkabilirdi.



Norveçli oyuncu daha önce Norveç vergi dairesi tarafından yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiş, savunma avukatı Berit Reiss-Andersen ise Carew'in bilerek dolandırıcılık yapmadığını savunurken vergi kaçırdığını itiraf etmesi nedeniyle bu davanın bir itiraf davası olarak ele alınması gerektiğinde ısrar etmişti.

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17/11/2022 10:04