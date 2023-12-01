John Swayne darts ile anıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan l John Swayne Anı Turnuvası dün akşam (Perşembe) Hotel Sempati'de karabalık bir katılım ile gerçekleştirildi.

Turnuvaya Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu sporcuları dışında John Swayne ile yıllar içerisinde birlikte oynayan yabancı sporcular ve John Swayne'nin eşi Maureen Swayne de katıldı.

Turnuvanın Şampiyonu finalde Mustafa Behlül'ü yenen Tony Stone oldu. Üçüncülük maçında ise Elmas Çocuk , Hüseyin Yönlüeri yenerek turnuva üçüncüsü oldu.

Yan ödullerde ise Erdinç Canbulat (En Çok Yükesek Sayı Atan) , Kadri Keleşzade (En Yükesek Sayıdan Bitirme), Tony Stone (En Az Okta Bitirme) ve günün özel ödülü olan John Swayne Göbekten Bitirme ödülünü ise Faik Amcaoğlu kazandı.

Yan ödülleri federasyon başkanı Osman Cenkcler, dereceye giren sporculara ise Maureen Swayne takdim etti.