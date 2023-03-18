John Wick yıldızı usta aktör hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör Lance Reddick, 60 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Lance Reddick, Los Angeles kentindeki stüdyo evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Reddick, ''John Wick'' serisinin yakın zamanda çıkacak dördüncü bölümü için bir basın turu yapıyordu. ABD'li ünlü aktör, "The Wire" dizisindeki Cedric Daniels ve "Fringe" dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tanınmıştı.

LANCE REDDİCK KİMDİR?



7 Haziran 1962'de Baltimore, Maryland'de doğan Lance Reddick, Rochester Üniversitesi'nden Müzik Lisans derecesi aldı, 1990'ların başında Yale Drama Okulu'na katıldı ve 1994'te Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesi aldı.



ABD'li ünlü aktör, "The Wire" dizisindeki Cedric Daniels ve "Fringe" dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tanınmıştı. Reddick, son olarak "John Wick" serisinde "Charon" karakterine hayat vermişti.

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18/03/2023 09:44