Johnny Depp ve avukat sevgilisi ayrıldı

Geçtiğimiz mayıs ayı boyunca tüm dünyanın canlı olarak izlediği eski eşi Amber Heard ile davasında Johnny Depp’in adı sık sık birileriyle anıldı. Önce tüm gözler Depp’in avukatı olarak parlayan Camille Vasquez’e çevrilmiş, ardından da Depp’in lehine verdiği ifadelerle dikkat çeken eski sevgilisi Kate Moss’a odaklanılmıştı.

Oysa ünlü oyuncu, iki isimle de birlikte değildi. Depp, gönlünü yine bir davası için çalışan başka bir avukata kaptırmıştı.

Sun gazetesi, 2018'de Depp'in, Heard'ü dövdüğünü öne süren bir haber yayımlamıştı. Depp kendisi için “karısını döven koca” ifadesini kullanan gazeteye iftira davası açmış ve Rich de bu davada Depp'in avukatlığını yapmıştı fakat ünlü aktör bu davayı kaybetti. Bu sırada Depp ve Rich yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Ancak çifte yakın bir kaynak, ilişkinin bittiğini doğrularken, çiftin başlangıçta asla o kadar ciddi olmadığını da söyledi.

TMZ’ye konuşan kaynak, Depp ve Rich’in romantik bir şeyler yaşadıklarını ama bunun özel olmadığını belirtti.

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05/11/2022 22:54