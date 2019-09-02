Johnson Brexit'e karşı çıkanları partiden ihraç edecek

Hareketli bir hafta sonu geçiren İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parlamentoyu tatile çıkarmasına tepki gösteren yüz binlerce kişi protesto düzenledi. Bu gösterilere kulağını tıkayan Boris Johnson ise, Avrupa Birliği'nden anlaşmalı veya anlaşmasız 31 Ekim'de ayrılacaklarını tekrarladı. Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti milletvekilleriyse partilerinden ihraç edilecek.İngiltere'de Brexit tartışmaları alevleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılmasında kararlı görünüyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmayı önlemeye yönelik adımlar atıyor. Parlamentoya Anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmesini engelleyecek bir yasa tasarısı sunulması planlanıyor.

Bu tasarıya destek vermeye hazırlanan iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerine sert bir uyarı geldi.

Tasarıya destek veren Muhafazakar Parti üyeleri ihraçla karşı karşıya kalacak.

Partiden üst düzey bir yetkili, Anlaşmasız Brexit'i durdurmaya çalışan Muhafazakar Parti milletvekillerinin 'partiden uzaklaştırılacaklarını' söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hafta sonu aleyhine düzenlenen gösterilere de sert çıktı.

"Bunu yaparak neyi elde edeceğiz" diyen Başbakan Johnson, "Yapmamız gereken, bir anlaşmayı hayata geçirmek. Anlaşmayı hayata geçiremezsek Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılmak zorundayız, ne olursa olsun" ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, parlamentonun planlanan Brexit'e iki ay kala 5 haftalık bir tatile çıkmasına karar vermişti.

Yaz tatilinden gelecek olan milletvekilleri tekrar tatile çıkacak ve bu tatil 14 Ekim'e kadar sürecek.

Karar 31 Ekim tarihinde gerçekleşmesi beklenen Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkışı, yasama yoluyla engellemek için milletvekillerine zaman bırakmamış oluyor.

İngiltere'nin birçok kentinde cumartesi günü sokaklara çıkan yüz binlerce kişi, Başbakan Boris Johnson'ın milletvekillerini tatile çıkarma kararını protesto etti.

Bu adımı darbeye benzeten protestocular, Avrupa Birliği bayrağı sallayarak "Boris Johnson, kendinden utan" sloganı attı.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn protestoların daha da güçlenerek süreceğini söyledi.