Johnson: 31 Ocak'ta AB'den ayrılıyoruz

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı.

Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Seçim sonrasında yaptığı konuşmaya "çıkmazı kırdık" sözleriyle başlayan Johnson, daha önce İşçi Partisi'ne oy veren vatandaşların Muhafazakar Parti'ye güven duyduğunu, şimdi Brexit anlaşmasının yapılabileceğini söyledi.

"İkinci bir referandumun bütün bu sefil tehditlerine bir son verdik" diyen Johnson, Brexit'in ocak ayının sonuna kadar bitmesini taahhüt ettiğini söyledi.

İşçi Partisi, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.

Seçimde İskoç Ulusal Partisi 55, Liberal Demokratlar 13, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 22 sandalye elde etti.

Sandık çıkış anketi kesinlik ifade etmese de, genellikle doğru çıkıyor.

İşçi Partisi lideri istifa edecek

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini açıkladı.

Sandık çıkış anketlerine göre partisi büyük kan kaybeden Corbyn, yaptığı açıklamada seçmenlerine ve "medyanın bakısı altında kalan" ailesi, arkadaşları ve eşine teşekkür etti.

"Açıkçası parti için çok hayal kırıklığına yol açan bir gece oldu." diyen Corbyn, "Ancak şunu söylemek istiyorum, bu seçim kampanyasında bir umut bildirisi sunduk." ifadesini kullandı.

Brexit'in seçim tartışmalarını çok fazla kutuplaştırdığını, normal siyasi tartışmaların çoğunu geçersiz kıldığını savunan Corbyn, görevi bırakacağını ve bir sonraki seçimde partisinin başında yer almayacağını duyurdu.

Ancak istifası için belli bir tarih vermeyen Corbyn'in kısa bir süre daha partiye liderlik etmesi bekleniyor.

Brexit kesinleşti

Bu sonuca göre Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek ve İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak.

Johnson, tek başına iktidara gelmesi durumunda ilk işinin Brexit anlaşmasını parlamentoya getirmek olacağını söylüyordu.

2017'de yapılan erken seçimde Muhafazakarlar 317, İşçi Partisi 262, İskoçya Ulusal Partisi 35 ve Liberal Demokrat Parti 8 sandalye kazanmıştı.

Tek başına iktidarı kaybeden Muhafazakar Parti, Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.

Ancak eski Başbakan Theresa May, bu tablonun bir sonucu olarak AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını Avam Kamarasında geçirmekte başarısız olmuştu.

May'in istifasıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Johnson, Brexit düğümünün çözülebilmesi için 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini istemişti.

Kaynak: BBC News, AA

13/12/2019 11:04