Johnson, İngiltere başbakanı sıfatıyla son kez halka seslendi

"Yolun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başbakan sıfatıyla halka seslendiği son konuşmasında, yeni Başbakan Liz Truss ve hükümetini destekleyeceği sözünü verdi.

Johnson, İskoçya'da bulunan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez halka seslendi.

Boris Johnson, görev süresi boyunca hükümetinin yaptığı çalışmaları özetledi ve Brexit'i gerçekleştirme çabaları, Covid-19 aşısının hızlıca kullanıma sunulması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı durma konusunda ortaya koydukları çalışmalar nedeniyle kabinesinden övgüyle bahsetti.

- "Putin, enerji krizinde İngiliz halkına şantaj yapabileceğini düşünüyorsa aldanmıştır"

Konuşmasında, enerji krizine de değinen Johnsson, "Liz Truss ve bu merhametli Muhafazakar Parti hükümetinin, insanları bu krizden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve bu insanlar buna dayanacak ve biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Johnson ayrıca, "Putin, İngiliz halkına şantaj ve zorbalık yaparak başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanmıştır" dedi.

Boris Johnson, yeni Başbakan Liz Truss ve kuracağı yeni hükümete ilişkin, "Yolun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim" diye konuştu.

İngiltere'nin bir bütün olduğunu ve birliğin gücüne inandığını dile getiren Johnson, bu birliği bozmaya çalışacak olanların asla başarılı olamayacağını dile getirdi.

Johnson, konuşmasını partisini ve kendisine halka hizmet şansı veren seçmene teşekkür ederek sonlandırdı.

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06/09/2022 11:57