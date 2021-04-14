Johnson & Johnson aşısının yapılması durduruldu

ABD, Güney Afrika ve Avrupa Birliği, nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle Johnson & Johnson şirketinin ürettiği Covid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Johnson & Johnson şirketi ise bu hafta Avrupa Birliği'nde başlayan dağıtımına ara verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yapılan 6,8 milyon doz aşıda altı ciddi kan pıhtılaşması vakasının görüldüğünü bildirdi.

Fazla ihtiyatlı davrandıkları için bu kararın alınması gerektiğini aktaran FDA, bir hastanın kan pıhtılaşmasından ötürü hayatını kaybettiğini, bir başka hastanın ise kritik durumda olduğunu açıkladı.

Vakaların hepsinin 18-48 yaş arasında olduğu ve semptomların aşıdan 13 gün sonra görüldüğü kaydedildi.

FDA ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ortak açıklamasında, vakaların Serebral Venöz Sinus Trombozu olduğu ve ve bu tip kan pıhtılaşmasının farklı bir tedavi gerektirdiği vurgulandı.

Güney Afrika da ülkede henüz bir kan pıhtılaşması vakasının görülmemesine rağmen aşının uygulanmasına ara verdiklerini açıkladı.

Tek doz uygulanıyor

Johnson & Johnson aşısı olduktan sonraki üç hafta içinde, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, bacak ağrısı, nefes darlığı çekenlerin doktorlarına başvurması tavsiye edildi.

Tek doz uygulanan Johnson & Johnson aşısı, normal buzdolabı soğukluğunda saklanabildiği ve Güney Afrika varyantına karşı diğer aşılara nazaran daha yüksek koruyuculuk sağladığı için uygulanması tercih edilebilir bir aşı olarak görülüyordu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Reuters haber ajansına durumu takip ettiğini ve ABD ile AB kurumlarından raporların gelmesini beklediklerini aktardı.

Johnson & Johnson şirketi ise güvenliğin bir numaralı öncelikleri olduğunu ve tüm verilerin sağlık makamlarıyla paylaşıldığını duyurdu.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısında da benzer kan pıhtılaşması vakaları görüldüğü için aşının bazı ülkelerde kullanımı durdurulmuş ya da kısıtlanmıştı.

kaynak: BBC

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14/04/2021 09:30