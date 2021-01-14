Johnson Johnson ilk iki faz sonuçlarını açıkladı

ABD merkezli ilaç şirketi Johnson Johnson ilk iki fazda elde ettiği klinik deney sonuçlarını açıkladı.



New England Journal of Medicine'da yayınlanan sonuçlara göre aşının, 805 klinik deney katılımcısının tamamında aşılamadan sonraki 57 gün içerisinde Covid-19’a karşı antikor ürettiği belirtildi.



GÜÇLÜ ANTİKOR OLUŞTURUYOR



Aşının 28 gün içerisinde antikor ürettiği, 57’nci gün itibarıyla aşı olan herkeste antikor ürettiği belirtilirken, Mayo Clinic İmmünoloji Laboratuvarı'nın direktörü, “Veriler daha genç bir popülasyonda ve 65 yaşından büyük bir popülasyonda tek bir dozdan sonra güçlü antikor oluşumu göstermesi ve bu yanıtların en az 71 gün devam etmesi nedeniyle cesaret vericidir" ifadelerini kullandı.



TEK DOZ SEBEBİYLE AŞI STOĞU KONUSUNDA AVANTAJLI



İngiliz AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, Rus Sputnik V ile birlikte viral vektör teknolojisiyle geliştirilen ve adenovirüsten elde edilen Johnson Johnson aşısının, bir bağışıklık sistemi tepkisini tetiklemek için haberci RNA'dan ziyade DNA teknolojisine dayandığından, halihazırda onaylanmış aşılardan daha ‘sert’ olması bekleniyor.



Johnson Johnson, özellikle dünyadaki aşı stoğunun yetmemesi ve ikinci doz sürelerinin uzatılması konusundaki tartışmalarda, tek doz uygulandığı için öne çıkacak gibi gözüküyor.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2021 11:38