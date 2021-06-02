Johnson & Johnson'a milyar dolarlık ceza

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın bebek pudrasında asbest kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

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02/06/2021

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Johnson & Johnson'a milyar dolarlık ceza

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın bebek pudrasında asbest kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan firmaya, kansere yol açan asbest maddesi ile karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle, daha önce Missouri'nin St. Louis Mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.

Temyiz mahkemesi, firmanın, St. Louis jürisinin 2018 yılında pudra ürününün 20 kadında yumurtalık kanserine neden olduğunu tespitine yönelik itirazlarını değerlendirmeyi reddetti.

"Özellikle kınanacak davranışlar"

St. Louis davasının yargıcı Rex Burlison, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson & Johnson, ABD'de koronavirüs aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor.

02/06/2021 08:38
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TAGS: Johnson & Johnson, pudra, asbest, ceza, haberkıbrıs,
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