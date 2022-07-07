Johnson, parti liderliğinden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinin liderliğinden istifa etti. Johnson, partiye yeni lider seçilene kadar başbakanlığa devam edeceğini açıkladı.

5 bakan dahil, 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa etti. Johnson, Parti yeni liderini seçene kadar görevinin başında kalacağını açıkladı.

Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi ve Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.

İngiltere'de yayın yapan ITV kanalı, Boris Johnson'ın sabah saatlerinde görevi bırakmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'i telefonla aradığını duyurdu.

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07/07/2022 15:16