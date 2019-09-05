Joker IMDb'nin zirvesine yerleşti

Tod Phillips imzalı Joker vizyona girmesine bir ay varken IMDb’de en çok puan alan çizgi roman filmi oldu.

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı film IMDb’de 10 üzerinden 9,7 puan aldı. Tüm zamanların en yüksek hasılata sahip filmi Avengers: Endgame’in 8.6, Christopher Nolan yönetmenliğindeki Kara Şövalye Yükseliyor’un (The Dark Knight) ise 9 puanı var.

IMDb’de sıralamalar kullanıcıların verdiği puanlara göre belirleniyor ve güncel olarak değişkenlik gösteriyor.