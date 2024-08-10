Joker'in başrolü o projeden vazgeçti...

Joaquin Phoenix, Todd Haynes'in yönettiği yeni bir eşcinsel dramasından, çekimler başlamasından sadece beş gün önce çekildi.

Phoenix, cinsel içerikli 30'lar temalı bir aşk hikayesinde Top Gun: Maverick oyuncusu Danny Ramirez'le birlikte rol alacaktı. Phoenix'in rolünün başka birine verilememesi yüzünden ekibin işsiz kalacağı, yatırımcıların ödemesini alamayacağı belirtildi.

Haynes, verdiği bir röportajda "Bu kadar dikkat çekici olan şey, her şeyin Joaquin'in bazı fikirleri, bazı düşünceleri ve sadece soruları ve imgeleri olmasıyla başlamasıydı. Ve yanıma gelip, 'Bu seninle hiç bağ kuruyor mu?' diye sordu. Ben de, 'Evet, bu gerçekten ilginç' dedim" diye anlattı.

Filmin yapımcılığını Haynes'in uzun süredir birlikte çalıştığı Christine Vachon üstlenecekti.

Haynes'in şu anda HBO için Hernan Diaz'ın Pulitzer ödüllü romanı Trust'ın uyarlamasına odaklandığı söyleniyor.

En son Ridley Scott'ın Napoleon filminde görülen Phoenix, yakın zamanda yönetmen Ari Aster ile Emma Stone'un yanında Eddington adlı başka bir filmi tamamladı. Uzun zamandır beklenen Joker devam filmi önümüzdeki ay Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapacak.