Joker'in devam filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti

Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan 'Joker'in devam filminin vizyon tarihi belli oldu.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Joker: Folie à Deux (Joker: İki Kişilik Delilik) olarak açıklanan devam filminin 24 Ekim 2024’te izleyiciyle buluşacağı paylaşıldı.

MÜZİKAL OLACAK

Filmin aynı zamanda müzikal türünde olacağı ve karanlık bir hikaye işleyeceği açıklandı.

Son olarak Ridley Scott’ın House of Gucci filmindeki rolüyle eleştirmenlerden tam not alan Lady Gaga’nın Harley Quinn karakteri için düşünüldüğü ve henüz karar aşamasında olduğu belirtilmişti.

Variety’nin haberine göre şarkıcı filmde Joaquin Phoenix’e Harley Quinn rolünde eşlik edecek.

Lady Gaga'nın canlandıracağı Harley Quinn rolünü daha önce Suicide Squad filmlerinde Margot Robbie canlandırmıştı. Avusturalyalı oyuncunun üç filmde canlandırdığı bu karakter DC hayranları tarafından çok sevilmişti.

DEVAMI GELMEYECEKTİ

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

FİLMDEN NE KADAR ALACAK?

Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.

İLK FİLME DAİR

Warner Bros.’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

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04/08/2022 12:37