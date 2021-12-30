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Jolie geni kanser hastaları için umut olacak

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'de bulunması nedeniyle Jolie geni olarak bilinen ve meme ve yumurtalı kanseri riskini artıran BRCA1 kansere karşı umut oldu. Geninin, binlerce kadının kanser ameliyatını geciktirmesine veya önlemesine yardımcı olabileceği belirlendi.

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30/12/2021

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Jolie geni kanser hastaları için umut olacak

Bilim insanlarının Angelina Jolie’den yola çıkarak isimlendirdiği Jolie geni kanser hastaları için umut olabilir. Los Angeles California Üniversitesi'nde yapılan ve Jolie'nin aynı gene sahip annesi Marcheline Bertrand'ın gördüğü yumurtalık kanseri tedavisini gerçekleştiren doktor Beth Karlan'ın da yer aldığı ekip, hastalığa yakalanan kadınların kanından alınan hücreleri kullanarak mini fallop tüpleri üretti.

Bunun sonucunda, hücrelerin daha fazla bölündüğü, anormal büyümeler oluştuğu ve kansere bağlı bir proteinin üretildiği gözlemlendi.

Bu keşfin, bir gün doktorların bir kadın kanserinin ne zaman gelişeceğini tahmin etmesine veya hastalığın oluşmasını durduran ilaçların bulunmasına katkı sağlayabileceği belirtildi.

BRCA1 genini taşıyan kadınlar, yüksek oranda meme ve yumurtalık kanseri riski taşımaları nedeniyle önlem olarak yumurtalıklarını veya göğüslerini aldırmak zorunda kalıyor.

Yaptırdığı gen testiyle yumurtalık ve meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 87 olduğunu öğrenen Jolie de hem yumurtalıklarını hem de iki göğsünü aldırdığını açıklamıştı.

Bu keşifle geliştirilecek testin, kanser önleyici ameliyatları erteleyerek risk taşıyan kadınlara çocuk sahibi olabilmek için zaman kazandırabileceği ifade edildi.

30/12/2021 15:13
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TAGS: Jolie geni, kanser,  Angelina Jolie, umut,
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