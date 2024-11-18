Jon ''Bones'' Jones Tan Trump dansı: Sosyal Medyada viral oldu

Jon "Bones" Jones, Stipe Miocic'i mağlup ederek UFC dünya ağır sıklet şampiyonluğu unvanını korudu. Tüm zamanların en iyi dövüşçüsü olarak gösterilen Jones'un zafer kutlamasında yaptığı Donald Trump dansı ise sosyal medyada viral oldu.

TRUMP DESTEĞİ

Trump ise tribünden Jones'a alkışlarıyla destek verdi. UFC'de Jon "Bones" Jones, cumartesi günü oynanan maçta Stipe Miocic ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan Jones, zaferi Donald Trump ile paylaştı.

JONES'TAN TRUMP DANSI

Miocic'in kaburgalarına attığı döner tekme sonrası rakibini nakavt eden Jon "Bones" Jones, zaferi Donal Trump dansı yaparak kutladı. Jon "Bones" Jones dansını yaparken tribünde yer alan Trump'ı işaret etti. Trump ise Jones'u alkışladı. Jones'un Trump dansı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kimi hayranı Jones'un bu kutlamasından oldukça keyif alırken, kimi ise politik mesaj verdiği gerekçesiyle eleştiride bulundu.