Jordan Henderson sahalara geri döndü
Jordan Henderson sahalara milli takımıyla dönecek. 32 yaşındaki futbolcu İngiltere'nin kadrosuna dahil edildi.
21/09/2022
Jordan Henderson, omzundan sakatlanan Kalvin Phillips'in yerine milli takıma çağrıldı.
Liverpool kaptanı da sakatlığı nedeniyle takımının son 3 maçını kaçırmıştı. Tedavisi tamamlandı.
Henderson İngiltere'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı son iki karşılaşma için kadroya alındı.
Gareth Southgate'in ekibi, cuma günü İtalya, pazartesi günü de Almanya ile karşılaşacak.
Henderson bu yıl sadece İngiltere'nin İsviçre'yi 2-1 yendiği hazırlık maçında milli takım formasını giymişti.