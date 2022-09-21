Jordan Henderson sahalara geri döndü

Jordan Henderson sahalara milli takımıyla dönecek. 32 yaşındaki futbolcu İngiltere'nin kadrosuna dahil edildi.

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21/09/2022

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Jordan Henderson sahalara geri döndü

Jordan Henderson, omzundan sakatlanan Kalvin Phillips'in yerine milli takıma çağrıldı.

Liverpool kaptanı da sakatlığı nedeniyle takımının son 3 maçını kaçırmıştı. Tedavisi tamamlandı.

Henderson İngiltere'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı son iki karşılaşma için kadroya alındı.

Gareth Southgate'in ekibi, cuma günü İtalya, pazartesi günü de Almanya ile karşılaşacak.

Henderson bu yıl sadece İngiltere'nin İsviçre'yi 2-1 yendiği hazırlık maçında milli takım formasını giymişti.

21/09/2022 09:09
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TAGS: Jordan Henderson
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