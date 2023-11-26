Jorge Jesus'tan tarihe geçen galibiyet

Fenerbahçe'ye lig şampiyonluğu hedefiyle gelen ancak Galatasaray'ın ardından ikinci olan Jorge Jesus, Sarı-Lacivertlilerle Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.



Sözleşmesini tamamlamasının ardından Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e imza atmıştı.

Jorge Jesus'un Al-Hilal'deki ikinci macerası rüya gibi başladı. Portekizlinin ekibi, 14 hafta sonunda ligde Al-Nassr'ın 4 puan önünde lider konumda. Öte yandan Al-Hilal yine ligde tek namağlup takım durumunda.

JORGE JESUS'TAN REKOR GALİBİYET



Bu arada Jorge Jesus, iyi başlayan ikinci Al-Hilal serüvenini tarihi bir galibiyetle perçinledi.



Al-Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında lig sonuncusu Al-Hazem'e konuk oldu. Jesus'un öğrencileri karşılaşmayı 9-0 gibi farklı bir skorla kazandı.



Al-Hilal'in aldığı bu sonuç, Suudi Arabistan Pro Lig tarihinin en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.