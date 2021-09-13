Jose Mourinho 1000. maçında son dakika golüyle galip geldi

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım, 37. dakikada Bryan Cristante ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı Roma'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarının 57. dakikasında Filip Djuricic, skora dengeyi getirdi: 1-1.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Roma, 90+1. dakikada Stephan El Shaarawy ile galibiyet golünü buldu: 2-1.

Bu golle Roma, Sassuolo'yu 2-1 yenerek, ligde üst üste 3. maçından galibiyetle ayrıldı. Roma, 9 puanla 3. haftayı lider olarak kapattı.

Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı Mourinho, son dakikada gelen galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı.

Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, bir itirafta bulunarak, "Bu hafta içinde bu maçın benim için özel bir maç olmadığını söyleyerek aslında yalan söyledim. Tabi ki benim için de özel. 1000. maçı her zaman hatırlayacağım. Bugün 58 yaşında değil, sanki futbolda bir kariyer hayal etmeye başladığınız 10, 12 ya da 14 yaşında gibiydim. Ve aslında 1000. maçı bir yenilgiyle tamamlamak istemiyordum." ifadesini kullandı.

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13/09/2021 13:43