Jose Mourinho: ''35 yıllık kariyerimde ilk kez gördüm''

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 yendi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, ikinci devrenin ilk maçında En-Nesyri'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 39 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Yarım şans pozisyonlarda bile şanssızlık yaşadık. Çok fazla pozisyona girdik. Son paslarda iyi olamadık. 2-1 bitmesi garip. Pratik olarak iyi bir sonuç ama 6, 7, 8 olabilirdi. Oyuncularım ellerinden geleni yaptık. Renkler farklı olsaydı maç 11'e 8 bitebilirdi. Oynadığımız lig toksik bir lig. Rakipler de bunu biliyor. Başka rakiplere karşı nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 kırmızı kart olması gerekiyordu. Bizim oyuncularımız bunu biliyor."

FARK SORUSUNA YANIT

Jose Mourinho'dan 'Puan farkının kapanacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt:

"Gerçeği söylemeyi neden korkuyorsunuz? Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin."

"35 YILLIK KARİYERİMDE İLK KEZ GÖRDÜM"

Jose Mourinho, Futbol kariyerinde Türkiye'de ilkleri yaşadığını ifade etti.

"Sadece bugün değil, sadece bugün olsaydı (hakem hataları) çok daha iyi durumda olurduk. Ben Türkçe konuşmuyorum, TV izlemiyorum, gazete okumuyorum, sosyal medya takip etmiyorum ama benim de düşüncelerim var. 35 yıllık futbol kariyerimde böylesini daha önce hiç görmedim. Bu boyut, anlaşılabilir sınırların ötesinde. Tek başına bir kulübün, bu var olan sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig, benim ligim ama aslında sizin liginiz, bu ülkedeki çocukların ligi. Siz bu ligin statükosundan mutluysanız mutlu olun. Tek başına bir kulüp bunu çözmeyecektir. İçimizdeki bölünme de çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp tek başına mücadele edemez."

"İÇİMİZDEKİ BÖLÜNMELER..."

"Bana en çok dokunan şey oyuncularıma olan tepkiler. Geçen sene Krunic'e, bu sene Samet'e oldu negatif. Şanslıyız ki Dusan Tadic bu tip şeylerle baş edebilir. Saklanmaz, korkmaz. Bizler için savaşmak zaten zor. Bu içimizdeki bölünmeler de yardımcı olmayacak. Tek yol var, çok çalışmaya devam etmek. Bazen iyi bazen kötü oynayabiliyoruz. Neredeyse hep VAR ve hakemler var. Şans ki bu lig yurt dışında takip edilmiyor."

"DÜN YENİ BİR TÜRKÇE KELİME ÖĞRENDİM"

"Farkı kapatabilmemiz için kazanmamız, liderin de puan kaybetmesi gerekiyor. Biz maçları kazanacağız. Şu an olduğumuzdan daha iyi olacağız. Onlar nasıl puan kaybedecek, nasıl? Ben Türkçe konuşamıyorum ama çok fazla tekrardan ötürü bazı kelimeleri öğreniyorum; günaydın, toplantı gibi. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum, skandal, skandal, skandal! Yeni bir kelime öğrendim: skandal! Bu kelimeyi duydum. Bazılarınızın hoşuna gidiyor bu. En kötüsü de şu ki, kazananın hoşuna gidiyor. En kötüsü bu. Her koşulda ve bu şekilde kazanmak en kötüsü!"