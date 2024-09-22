Jose Mourinho: ''Aptalca bir cevap olarak görülecek ama...''

Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"ONLAR 3 GOL ATTI, BİZ 1"

"Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar pozisyon yaratmamızın hiçbir önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın bir önemi yok. Tek önemli olan şey bugün onlar 3 gol attı, biz 1 gol attık.

Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı.

"SONRADAN GİRENLERİN SUÇLANMASINI KABUL EDEMEM"

Amrabat çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte, hibrit bir stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem.

"RAKİBİMİZ 2 TAÇ ATIŞINDAN GOL BULDU"

Rakibimiz 2 taç atışından gol buldu, bu bizim hatamız. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık."