Süper Lig'de yıllarca unutulmayacak maçta Fenerbahçe, 90+12. dakikada attığı golle Trabzonspor'u mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Amrabat ile bulduğu galibiyet golünün ardından Jose Mourinho, sahaya girdi ve Livakovic'e doğru dizleri üzerinde kaydı. Bu sırada dengesi bozularak takla atan Portekizli hocanın üzerine teknik ekip ve futbolcular atladı. Dış basın yaşananlara geniş yer ayırdı. İşte Jose Mourinho'nun gol sevincinin yansımaları:

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Mirror'da yer alan haberde, "Amrabat'ın muhteşem bitirişi, Mourinho'nun kariyeri boyunca gördüğümüz türden bir duygu ve kutlama yaşamasını sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Daily Mail ise Jose Mourinho'nun imza hareketi olan dizleri üzerinde kayarak gol sevinci kutlamasını yaparken bu kez başarılı olamadığını belirtti. Portekizli hocanın hareketi yaparken dengesinin bozulduğu ancak yaşadığı coşkuyla birlikte Fenerbahçe yedek kulübesini çılgınca sevincine ortak ettiği ifade edildi.

Planet Football, "Jose Mourinho'nun 2024'ün en iyi gol sevincini yarattığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" manşetiyle Jose Mourinho'nun gol sevincini paylaştı.

O JOGO ise Jose Mourinho'nun Amrabat'ın golünden sonra kendisini sahaya attığını belirtirken golü kutladığı anlara dair görüntüleri paylaştı.

Record'da yer alan haberde ise Mourinho'nun golden sonra oldukça duygu yüklü olduğunun altı çizildi. Portekizli hocanın sahaya girerek dizleri üzerinde kaydığı belirtilirken sevinci sırasında terslik yaşadığı ve takla attığı aktarıldı.

Mais Futebol da Jose Mourinho'nun gol sevincine geniş yer ayırdı. Portekizli hocanın o anlarını, "Çılgınlığın ve Mourinho'nun takla attığı partinin görüntüleri" ifadeleriyle manşetten duyurdu.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde "Amrabat'ın golü tüm oyuncular ile Portekizli teknik adam arasında çılgın bir kutlamaya yol açtı. Jose sahaya girdi ve dizlerinin üzerinde kaydı, tökezledi ve neredeyse bacağını sahanın üzerinde bırakacaktı." denildi.

TUDN'da Jose Mourinho'nun gol sevincinde az kalsın kendisini sakatlayacağını belirtirken, "Portekizli çalıştırıcı, takımının pazar günü kazandığı zaferle ikonik anlarından oluşan sonsuz arşivine bir bölüm daha ekledi." ifadeleri kullanıldı.

Marca, Amrabat'ın golünden sonra Jose Mourinho'nun sahaya atladığı ve büyük bir çılgınlık yaşandığını aktardı. Portekizli hocanın yaşadığı coşkudan dolayı sahada takla attığı belirtildi.

T-Online ise Mourinho'nun futbol dünyasının en tutkulu antrenörlerinden biri olmaya devam ettiği ifade edildi. Haberde tecrübeli çalıştırıcının bu tutkuyu Trabzonspor maçında bir kez daha gösterdiği belirtildi.