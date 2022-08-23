Jose Mourinho: "Futbol bazen b**tan olabiliyor"
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlık yaşayan futbolcusu Georginio Wijnaldum için Instagram hesabından paylaşım yaptı.
23/08/2022
Roma'nın yeni transferlerinden Georginio Wijnaldum'un antrenmanda sağ kaval kemiği kırıldı.
Teknik Direktör Jose Mourinho, oyuncusunun talihsiz sakatlığı üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.
Portekizli teknik adam paylaşımında; "Futbol bazen b**tan olabiliyor. Gini geleli 2 hafta oldu ve şimdiden ailenin parçası oldu. Maalesef çok üzücü bir sakatlık nedeniyle, bir süre aramızda olamayacak. Ancak b**tan olan her zaman futbol değil, insanlar da b**tan olabiliyor. Oyuncumuz Felix'in bu sakatlığa neden olduğu hakkında dedikodu çıkaranlar gerçek pisliklerdir." yazdı.