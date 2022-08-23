Jose Mourinho: "Futbol bazen b**tan olabiliyor"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlık yaşayan futbolcusu Georginio Wijnaldum için Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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23/08/2022

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Jose Mourinho: "Futbol bazen b**tan olabiliyor"

Roma'nın yeni transferlerinden Georginio Wijnaldum'un antrenmanda sağ kaval kemiği kırıldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho, oyuncusunun talihsiz sakatlığı üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı. 

Portekizli teknik adam paylaşımında; "Futbol bazen b**tan olabiliyor. Gini geleli 2 hafta oldu ve şimdiden ailenin parçası oldu. Maalesef çok üzücü bir sakatlık nedeniyle, bir süre aramızda olamayacak. Ancak b**tan olan her zaman futbol değil, insanlar da b**tan olabiliyor. Oyuncumuz Felix'in bu sakatlığa neden olduğu hakkında dedikodu çıkaranlar gerçek pisliklerdir." yazdı. 

23/08/2022 09:43
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TAGS: Jose Mourinho
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