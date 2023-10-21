Jose Mourinho'nun bir sonraki durağı için çarpıcı ihtimal

Roma ile sözleşmesinin son yılında olan Jose Mourinho'nun İspanya'ya dönebileceği belirtildi.



Mundo Deportivo'nun geçtiği habere göre Roma, Jose Mourinho'nun sözleşmesini uzatmayacak ve Portekizliyle vedalaşacak.

JOSE MOURINHO'NUN YERINE ANTONIO CONTE



Bu arada Roma'nın, Jose Mourinho'nun yerine Antonio Conte'yi göreve getirmeyi planladığı haber detayında yer aldı.

Jose Mourinho'nun Roma sonrası uzun süre işsiz kalmayacağını bildiren Mundo Deportivo, deneyimli teknik adamın Real Madrid'e dönebileceğini yazdı.

REAL MADRID'IN 3 ADAYINDAN BİRİ DE JOSE MOURINHO



Haberde Jose Mourinho'nun, Zinedine Zidane ve Xabi Alonso ile birlikte Real Madrid'in üç potansiyel adayından biri olduğu vurgulandı.

CARLO ANCELOTTI, BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA



Real Madrid'in mevcut teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin ise sezon sonunda takımdan ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin beklendiği aktarıldı.