Jose Mourinho'nun menajeriyle kritik görüşme!

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi.

Portekiz Futbol Federasyonu yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürürken Jose Mourinho ismi ön plana çıkıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, konuyla ilgili Portekiz Futbol Federasyonu yetkilileriyle Lizbon'da bir araya geldi ve bir otelde görüşme gerçekleştirdi.

Jose Mourinho'nun Portekiz'i çalıştırmak için oldukça istekli olduğu iddia edilirken deneyimli teknik adamın buna rağmen şu anda Roma'daki görevine odaklandığı bildirildi.

Mourinho, 2019 yılında Eleven Sports'a verdiği bir röportajda milli takım çalıştırmak için hevesli olduğunu belirterek, "Yeni bir macera istiyorum, yeni turnuvalarda mücadele etmek istiyorum. Bu Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası olabilir. Uzun süredir böyle bir hayalim var" ifadelerini kullanmıştı.

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16/12/2022 09:26