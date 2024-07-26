Josh Shonibare Miracle Değirmenlik’te

Sezon öncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Miracle Değirmenlik geçtiğimiz hafta adaya getirdiği yabancı oyuncu Josh Shonibare ile bugün anlaşma sağlayarak oyuncuya resmi imzayı attırdı. Oyuncu ve menajeri ile bir araya gelen Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan Josh Shonibare ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz hafta takımın sezon açılışına dahil olan Josh, yeni sezonda Miracle Değirmenlik takımının formasını attığı imza ile giymiş olacak.

Bu habere tepkiniz:

