'Journey Into Cyprus' adlı belgesel gösterimi 12 Eylül’de Arabahmet’te yapılacak

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08/09/2024

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'Journey Into Cyprus' adlı belgesel gösterimi 12 Eylül’de Arabahmet’te yapılacak

“Journey Into Cyprus” adlı belgesel gösterimi 12 Eylül’de Arabahmet’te yapılacak.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Barış Derneği’nin çağrısı çerçevesinde, “Eylül ayını barış ayına” çevirelim etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla belgesel gösterimi gerçekleştirecek.

YKP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ta barış talebiyle, 2018’de Karpaz’dan Baf’a yürüyen Yalçın Adal ve Stavros Georges’in serüvenlerinin birleştirildiği, Journey Into Cyprus adlı belgeselin gösterimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de Arabahmet Kültürevi’nde yapılacak.

Yalçın Adal’ın katılımı, Stavros Georges’ın Avustralya'dan mesajları ile gerçekleştirilecek etkinliğe tüm halk davet edildi.

08/09/2024 14:24
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TAGS: ’Journey Into Cyprus’ adlı belgesel gösterimi 12 Eylül’de Arabahmet’te yapılacak
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