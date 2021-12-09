JP Morgan 2022'nin genel görünüm raporunu yayımladı

Amerikan merkezli finans şirketi JP Morgan'ın gelecek yıla ilişkin genel görünüm raporu umut vaat etti. Rapora göre 2022'nin küresel ekonomide tam bir toparlanma yılı olacak. Şirket, koronavirüs salgınının gelecek yıl sona ereceğini de öngörüyor.

ABD merkezli çok uluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi JP Morgan, "2022, küresel ekonomi için toparlanma yılı olacak" açıklamasında bulundu.

Şirket, gelecek yıla ilişkin genel görünüm raporunu yayımladı. Raporun içeriğine ilişkin şirketin Baş Stratejisti ve Küresel Araştırma Eş Başkanı Marko Kolanovic konuştu.

"Piyasa koşullarına dönülecek"

Kolanovic ,"2022'de normal ekonomik ve piyasa koşullarına dönülecek" dedi

Raporda gelecek yılın tüketicilerden gelen bastırılmış talebin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacağı ifade edildi. Küresel hareketliliğe geri dönüleceği vurgulandı.

Şirketin koronavirüs salgınına ilişkin tahmini de dikkat çekti. "2022'de salgının sonu gelecek" denildi.

Salgına karşı geliştirilen yeni aşıların ve tedavi yöntemlerinin güçlü bir toparlanma sağlayacağı öngörüldü.

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09/12/2021 16:33