Jr Fikri Macila yarış saatini beklemeye başladı...
25/03/2023
Ülkemiz Karting sporcularından gelecek vadeden Jr. Hasan Macila yarın Rum tarafında düzenlenecek IAME Serisinde ülkemizi temsil edecek.
Daytona Yarış pistinde olacak yarışmaya Rum kesminin en iyi derece yapan pilotları yanı sıra rusyadan iddialı pilotlarında start alacağı yarışa ilgi oldukça artı.
Son sağlık kontrollerini tamamlayan Jr. Macila yarış saattini beklemeye başladı.
Jr. Macila yarışmaya ilk kez F1 Pilotu Lando Noris'in özel tasarladığı aracı kullanacak. Minik Macila'ya başarılar diliyoruz.