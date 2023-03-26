Jr. Hasan Macila Güney’den Birinci Dönüyor

IAME serisinin Kıbrıs ayağı bugün Güney Kıbrıs'da Daytona Yarış pistinde yapıldı. Ülkemizi temsil eden Jr. Hasan Macila pistinde en iyi Jr. zamanınlamasıyla birinci geldi.

IAME Serisinin Kıbrıs Ayağını kazanan Kıbrıslı Türk Jr. Hasan Macila Pistin en iyi Jr. derecesini yaparak birinci geldi, yaptığı derece ile izleyicilerin ve Motorspor tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Yoğun ilginin olduğu yarışın sıralama turlarını best time yaparak Pole Position kazandı. Jr. Hasan Macila bütün yarışı birinciliğini koruyarak tamamladı.

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26/03/2023 18:58