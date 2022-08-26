Ju Jitsu Open Akdeniz Cup ülkemizde yapılıyor
Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonası ülkemizde yapılıyor.
26/08/2022
Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonası ülkemizde yapılıyor.
16-18 Eylül tarihleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasına KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu kulüplerinin sporcuları yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, İran Sudan takımlarından oluşan 5 ülke katılıyor.
5 Branşta Yarışmalar Yapılacak
Kempo Savunma Sporları Federasyonu Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında Kemer +18, Fıghtıng, Nevaza-gı, Nevaza no-gi, Combat branşlarından oluşan 5 branşta müsabakalar yapılacak. Ju Jitsu Open Akdeniz şampiyonasını Türkiye Ju Jitsu Federasyon Başkanı Hulisi Elmas, Genel Koordinatörü Mehmet Hallaç da izleyecek.
Ülkemiz Adına Önemli
Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasına 5 ülkenin sporcuların katılacağını belirterek ülkemiz adına son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.
Şampiyonanın 2 gün süreceğini belirten başkan İngenç, 5 branşta müsabakaların yapılacağını ve şampiyonanın son gününde kemer maçı +18 yarışı yapılarak tamamlanacağını belirtti.