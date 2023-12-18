Juan Roman Riquelme rekor oyla başkan seçildi
Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ın yeni başkanı Juan Roman Riquelme oldu. Juan Roman Riquelme'nin Arjantin futbol tarihinin en yüksek oyuyla başkan seçildiği belirtildi.
18/12/2023
Arjantin devi Boca Juniors'ta başkanlık seçimi yapıldı. Juan Roman Riquelme seçimi rekor oyla kazandı.
DÜNYANIN EN YÜKSEK KATILIMLI 2. BAŞKANLIK SEÇİMİ
Arjantin basınına yansıyan haberlerde seçimde 43 bin 367 kişi oy kullandı. Bu rakamın, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı.
RIQUELME'YE REKOR OY
Juan Roman Riquelme'nin oyların yüzde 63.7'sini aldığı vurgulandı.
Öte yandan Boca Juniors'tan yapılan açıklamada, "Arjantin futbol tarihinde en çok oyu alan başkanı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.