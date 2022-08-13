Jübile yapmıştı, 3 yıl sonra futbola geri döndü!

Altay formasıyla 2019'da jübile yapan Murat Uluç, siyah-beyazlı kulüpteki transfer yasağı nedeniyle 3 yıl sonra futbola geri dönüş yaptı.



İzmir ekibinin 17 Mayıs 2019'da 1. Lig'de evinde oynadığı Elazığspor maçında kariyerini noktalayan 41 yaşındaki forvet, bu sezon sürpriz bir kararla Altay'daki antrenörlük lisansını iptal edip futbolcu olarak sahada görev aldı.



Altaylı taraftarlar, Samsunspor müsabakasının 74. dakikasında Kutay'ın yerine oyuna giren Murat'ı alkış yağmuruna tuttu.

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13/08/2022 10:47