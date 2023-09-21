Jude Bellingham son dakika golüyle Union Berlin'in hayallerini yıktı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid ile Union Berlin karşılaştı.

Mücadele 1-0 Real Madrid galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçta tek gol 90+4. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

Jude Bellingham, gemiyi kurtarmaya devam ediyor

Real Madrid'in bu sezon kadrosuna kattığı Jude Bellingham, kritik maçlarda bulduğu gollerle takımının gol yükünü çekti. La Liga'da 5 maça çıkan Bellingham, 5 gol ve 1 asistle mücadele ediyordu. İngiliz oyuncu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da skoru buldu.

Tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Alman ekibi ilk maçından puanla ayrılma fırsatını son anda kaçırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç haftasında Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin ise aynı haftada sahasında Braga ile karşılaşacak.