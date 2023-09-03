Jude Bellingham'dan 90+5'te mucize gol: Real Madrid öldü öldü dirildi

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Real Madrid yeni transferi Jude Bellingham'ın 90+5. dakikada attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

ads ads ads ads
03/09/2023

ads
Jude Bellingham'dan 90+5'te mucize gol: Real Madrid öldü öldü dirildi

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Real Madrid yeni transferi Jude Bellingham'ın 90+5. dakikada attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getaf kozlarını paylaştı. Real Madrid uzatma dakikalarının sonunda attığı golle 3 puanı almayı başardı.

Müsabakaya hızlı başlayan Getafe, 11. dakikada Mayoral'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid 47. dakikada Joselu'nun golüyle maçı 1-1'e getirdi.

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getafe kozlarını paylaştı. Real Madrid uzatma dakikalarının sonunda attığı golle 3 puanı almayı başardı.

Müsabakaya hızlı başlayan Getafe, 11. dakikada Mayoral'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid 47. dakikada Joselu'nun golüyle maçı 1-1'e getirdi.

03/09/2023 11:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Real Madrıd, Getafe, Jude, Bellıngham
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.