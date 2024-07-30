Judo kadınlar 57 kiloda altın madalya sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda kadınlar 57 kiloda altın madalyayı Kanadalı sporcu Christa Deguchi kazandı

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30/07/2024

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Judo kadınlar 57 kiloda altın madalya sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda kadınlar 57 kiloda altın madalyayı Kanadalı sporcu Christa Deguchi kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan Judo müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Kanadalı Christa Deguchi, altın madalyaya ulaştı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Güney Koreli Mimi Huh'u mağlup eden Christa Deguchi, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı, Fransız Sarah Leonie Cysique ile Japon Haruka Funakubo kazandı.

30/07/2024 11:59
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TAGS: Judo
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