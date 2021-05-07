Judo ve kick boks şampiyonu Azat, Türkiye’de KKTC’yi temsil edecek

Uzun yıllardır KKTC’de yaşayan judo ve kick boks şampiyonu Azat Abdyreyimow, Türkiye’de ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yıllardır ülkemizde karma dövüş sporları ile ilgilenen ve birçok madalyası bulunan, Cumhuriyet Lisesi mezunu, GAÜ hemşirelik bölümü öğrencisi Azat Abdyreyimow Türkiye MMA federasyonu en iyi hakemlerinden ve menajerlerinden olan İlhan Yalın ile sözleşme imzaladı.

Azat Abdyreyimow, Haziran ayında Türkiye’de düzenlenecek olan kafes dövüşlerinde Türkiye Grapling turnuvasında KKTC’yi temsil edecek.

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07/05/2021 11:36