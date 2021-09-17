Judo ve Kungfu eğitimleri başlıyor

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu yeni sezonda Kungfu kursları ve Judo antrenmanlarına başlıyor.

Judo antrenmanları başlıyor

Federasyondan yapılan açıklamada Judo antrenmanları Antrenör Tefik Çimendağ yönetiminde 4 Ekim Pazartesi başlayacak.

Girne Eşref Bitlis Spor Salonu’nda hafta içi beş gün yapılacak antrenmanlar 16:00-17:30 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada Judo antrenmanlarının ücretsiz olduğu ancak lisans çıkarmak gerektiği belirtildi.

Kungfu eğitimleri başlıyor

Öte yandan 2 Ekim tarihinde Kungfu derslerinin de başlayacağı belirtilen açıklamada 2 Ekimden itibaren kursun Cumartesi ve Pazar günleri verileceği belirtildi.

Eğitmen Younouss Jose tarafından verilecek Kungfu eğitimlerinin ücretsiz olacağı ancak lisns çıkarma zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada her iki kurs için de sayının sınırlı olduğu vurgulandı.

Kungfu eğitimlerinin sadece hafta sonu verileceği ve 16:00-18:00 saatleri arasında olacağı da açıklandı.

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17/09/2021 10:19