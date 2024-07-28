Judoda milli sporcu Muhammed Demirel, ilk turda Finlandiyalı Saha'ya yenilerek oyunlara veda etti
28/07/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.
28/07/2024 17:18