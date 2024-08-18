JUICE, Jüpiter yolculuğunda tarihi Ay-Dünya geçişine hazırlanıyor

Avrupa uzay aracı Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), önümüzdeki hafta Ay'ın ve Dünya'nın yanından geçerek Jüpiter'deki hedefine doğru ilerlerken rotasını yerçekiminden yararlanarak belirleyecek.

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency - ESA), bunun "çifte dünya ilki" olduğunu belirtiyor—ilk kez gerçekleştirilen Ay-Dünya yakın geçişi ve ilk kez yapılan çifte yerçekimi destek manevrası.

Yerçekimi desteği, Jüpiter'e yolculuğunda rotasını düzeltmek için yerçekimini kullanan bir gezegen keşif tekniği. Teknik, önce Dünya'nın, ardından Venüs'ün çekiminden yararlanma prensibi üzerine kurulu.

Yeterli itici yakıt veya güçlü bir roket olmadığında, bir hedefe doğrudan gitmek için bu teknik kullanılabiliyor.

ESA'nın JUICE Görev Yöneticisi Nicolas Altobelli, "Jüpiter'e uçabilmek ve yeterli enerjiyi elde edebilmek için gezegenlerden yerçekimsel bir destek, yani çekim gücüne ihtiyacınız var," dedi.

ESA, küçük bir hatanın bile uzay aracını rotasından çıkarabileceği için Ay-Dünya uçuşunun "cesur bir başarı" olduğunu belirtti.

JUICE, hem Ay'a hem de Dünya'ya son derece yakın uçuş gerçekleştirecek ve 17-22 Ağustos tarihleri arasında ESA'nın dünyanın dört bir yanındaki yer istasyonlarıyla sürekli temas halinde olacak.

JUICE'in Uzay Aracı Operasyon Müdürü Ignacio Tanco, "Bu, çok dar bir koridordan çok hızlı bir şekilde geçmek gibi, yolun kenarındaki marj sadece milimetrelerle ölçülürken, adeta gaz pedalına sonuna kadar basmak demek," dedi.

ESA'ya göre, uzay aracının rotası ESA'nın uçuş kontrol ekibi tarafından şimdiden ayarlandı.

ESA, Ay-Dünya uçuşu sırasında gezegenimizin JUICE'in uzaydaki yörüngesini bükeceğini, onu "yavaşlatacağını" ve Ağustos 2025'te Venüs'e yapılacak bir başka uçuş için rotasını yeniden yönlendireceğini belirtti.

Daha sonra, JUICE 2026 ve 2029'da iki uçuş daha gerçekleştirmek için Dünya'ya dönecek ve 2031'de Jüpiter'e gitmek için yeterli enerjiyi kazanacak.

ESA, bu rotanın JUICE'in özel görev analiz ekibi tarafından son 20 yılda titizlikle planlandığını söylüyor.

JUICE görevi: Uzun bir yolculuk

JUICE, Ganymede'deki bir su okyanusu da dahil olmak üzere Jüpiter'in buzlu uydularını araştırmak amacıyla Nisan 2023'te fırlatıldı.

Uzay aracının, 2031 yılında Dünya'dan ortalama 800 milyon km uzaklıkta, en yakın yörünge noktasında ise yaklaşık 600 milyon km uzaklıkta olan Jüpiter'e ulaşması bekleniyor.

JUICE, devasa bir roket olmadan doğrudan Jüpiter'e uçsaydı, 60.000 kg'lık imkansız bir itici güce ihtiyaç duyacaktı.

ESA, ilk uçuş sırasında uzay aracının on bilimsel aletinin etkinleştirileceğini ve bu durumun ekiplerin veri toplaması ve analiz etmesi için iyi bir test ortamı sağlayacağını belirtiyor.

ESA'ya göre, JUICE'in bu görev için olan radarı (RIME) uzay aracındaki bazı elektronik gürültülerden etkileniyor ve bu durumun kontrol edilmesi gerekiyor.

Ay'a en yakın geçişi sırasında, RIME'nin gözlem yapmak için sekiz dakikası olacak, diğer tüm aletler ya kapatılacak ya da sessiz modda çalışacak.

RIME ekibi, bu süre zarfında toplanan verileri kullanarak gürültü sorununu çözmek için bir algoritma geliştirecek.